Мбаппе, скорее всего, пропустит матч Лиги Чемпионов с "Боруссией"
Главный тренер ПСЖ Томас Тухель рассказал, как чувствует себя форвард Килиан Мбаппе перед матче 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Боруссией".
Вчера, 9 марта, сообщалось, что футболист пропустил тренировку из-за боли в горле.
"Килиан болен, у него ангина. Посмотрим, сможет ли он выйти на тренировку этим вечером, но его нет с нами уже два дня. Будем смотреть", - цитирует Тухеля официальный сайт парижан.
Матч ПСЖ - "Боруссия" состоится завтра, 11 марта, в Париже. Первая встреча команд закончилась в пользу немецкого клуба - 2:1.
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