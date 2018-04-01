Мбаппе: "Слухи об уходе Неймара - это пустое сотрясение воздуха"

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Мбаппе: "Слухи об уходе Неймара - это пустое сотрясение воздуха"Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе прокомментировал слухи о возможном уходе своего партнера по команде Неймара в мадридский "Реал".

"Уход Неймара? Это пустое сотрясение воздуха. Неймар общается со мной посредством сообщений, он рассказывает все новости. Я желаю ему хорошо выступить на Чемпионате Мира, но не выиграть его", - цитирует 19-летнего нападающего goal.com.

Напомним, Дани Алвес похвалил Мбаппе. | soccernews.ru

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