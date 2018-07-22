Мбаппе сменит игровой номер в ПСЖ

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе сменит игровой номер, под которым он будет играть за клуб в новом сезоне.

Так, по сведениям Le Parisien, 19-летний нападающий решил променять свои "29" на спине на цифру "7", которая уже год как была не занята.

В прошлом сезоне Мбаппе забил 21 мяч и сделал 15 результативных передач в 46 матчах за ПСЖ.

Напомним, до ЧМ-2018 ПСЖ был готов продать Мбаппе. | soccernews.ru