Мбаппе сможет сыграть с "Аталантой"

Тренерский штаб ПСЖ рассчитывает на форварда Килиана Мбаппе в матче 1/4 финала Лиги Чемпионов против "Аталанты".

21-летнего футболиста включили в заявку парижан на поединок с бергамцами.

Напомним, что матч состоится в среду, 12 августа, в Лиссабоне.

Мбаппе в финале Кубка Франции получил травму голеностопа, от которой восстанавливался на протяжении двух последних недель.

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