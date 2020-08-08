Мбаппе сможет сыграть с "Аталантой"
Тренерский штаб ПСЖ рассчитывает на форварда Килиана Мбаппе в матче 1/4 финала Лиги Чемпионов против "Аталанты".
21-летнего футболиста включили в заявку парижан на поединок с бергамцами.
Напомним, что матч состоится в среду, 12 августа, в Лиссабоне.
Мбаппе в финале Кубка Франции получил травму голеностопа, от которой восстанавливался на протяжении двух последних недель.
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