Мбаппе сможет сыграть с "Манчестер Сити"

Фото твиттер Килиана Мбаппе

ПСЖ подтвердил готовность нападающего Килиана Мбаппе принять участие в ответной полуфинальной игре Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити".

Тренерский штаб парижан включил 22-летнего футболиста в заявку на поединок с "горожанами".

Напомним, что звёздный француз восстанавливался после травмы правого голеностопа.

В текущем сезоне Мбаппе забил 37 голов и сделал 10 ассистов в 43 матчах.

В первом полуфинале "Сити" в Париже победил ПСЖ со счётом 2:1.

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