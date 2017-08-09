Мбаппе согласился на переход в ПСЖ

Теги килиан мбаппемонакопсж

Мбаппе согласился на переход в ПСЖНападающий Килиан Мбаппе дал согласие на переход из "Монако" в ПСЖ.

Как сообщает источник, француз очень хочет играть в одном клубе с Неймаром.

Недавно форвард получил звонок президента ПСЖ Насера Аль-Хелаифи, который уговорил Мбаппе.

Известно, что парижане предложили "Монако" за францууза 155 миллионов евро.

Читайте: Мбаппе продолжают интересоваться три европейских топ-клуба | http://soccernews.ru

комментарии
Дмитрий

Не идти в Реал из-за ВВС и вломиться в ПСЖ с Неймаром и Кавани и Моурой и Ди Марией. У кого из них он хочет выиграть конкуренцию???

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