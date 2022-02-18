Мбаппе сообщил, что его не устраивает в ПСЖ

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Мбаппе сообщил, что его не устраивает в ПСЖ

Фото инстаграм Килиана Мбаппе

У нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе есть поводы для недовольства в клубе, пишет Get French Football News.

Во-первых, звёздный француз хочет, чтобы проект строился вокруг него.

Во-вторых, 23-летнему футболисту непонятна трансферная политика парижан. В частности, подписание Серхио Рамоса.

Кроме того, Мбаппе не понравилось предоставление привилегий для отдельных южноамериканских одноклубников.

Если в ПСЖ учтут претензии форварда, то появится надежда на заключение с ним нового краткосрочного контракта.

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