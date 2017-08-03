Мбаппе сообщил "Монако" о намерении покинуть клуб

Как информирует L'Equipe, форвард "Монако" Килиан Мбаппе принял решение относительно своего будущего.

По сведениям издания, 18-летний нападающий монегасков сообщил своему клубу, что он намерен продолжить карьеру в другом месте.

Наиболее реальными претендентами на футболиста в настоящее время называются мадридский "Реал", каталонская "Барселона", лондонский "Арсенал" и "Манчестер Сити".

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