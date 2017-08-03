Мбаппе сообщил "Монако" о намерении покинуть клуб

Теги килиан мбаппемонако

Мбаппе сообщил "Монако" о намерении покинуть клубКак информирует L'Equipe, форвард "Монако" Килиан Мбаппе принял решение относительно своего будущего.

По сведениям издания, 18-летний нападающий монегасков сообщил своему клубу, что он намерен продолжить карьеру в другом месте.

Наиболее реальными претендентами на футболиста в настоящее время называются мадридский "Реал", каталонская "Барселона", лондонский "Арсенал" и "Манчестер Сити".

Не пропустите: Мбаппе хочет перейти в ПСЖ. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

Неймар в Париже, все против ПСЖ, Супер Марио, дон Раньери и другие причины следить за чемпионатом Франции

Неймар в Париже, все против ПСЖ, Супер Марио, дон Раньери и другие причины следить за чемпионатом Франции

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Лион 0 0
2 Монако 0 0
3 ПСЖ 0 0
4 Нант 0 0
5 Марсель 0 0
6 Бордо 0 0
7 Ренн 0 0
8 Ницца 0 0
9 Лилль 0 0
10 Метц 0 0
11 Страсбур 0 0
12 Тулуза 0 0
13 Сент-Этьен 0 0
14 ФК Кан 0 0
15 Генгам 0 0
16 Монпелье 0 0
17 Амьен 0 0
18 Труа 0 0
19 Анжер 0 0
20 Дижон 0 0
Полная таблица

топ-5 тегов