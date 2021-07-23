Мбаппе сообщил Почеттино о своем решении по поводу будущего в ПСЖ

Фото: инстаграм Мбаппе/Автор неизвестен

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе сообщил главному тренеру ПСЖ Маурисио Почеттино о своем решении по поводу будущего в клубе.

Как сообщает главный редактор испанского издания Marca Хосе Феликс Диас, француз сказал тренеру о том, что точно не будет продлевать контракт с клубом и намерен перейти в "Реал Мадрид".

По информации источника, "Мадрид" ждет "зеленого цвета" от ПСЖ для старта переговоров о трансфере. Парижане понимают, что Килиан уйдет из клуба.

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