Мбаппе сообщил потенциальным покупателям свою стоимость

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Мбаппе сообщил потенциальным покупателям свою стоимостьФорвард "Монако" Килиан Мбаппе посредством своего твиттера сообщил потенциальным покупателям свою стоимость.

Так, 18-летний нападающий, которым интересуются "Ливерпуль", лондонский "Арсенал", французский ПСЖ и мадридский "Реал", написал: "Я не стою 100 млн евро... я - бесценный".

Напомним, Перес не видит в "Реале" места для Мбаппе. | soccernews.ru

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