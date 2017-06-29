Мбаппе сообщил потенциальным покупателям свою стоимость

Форвард "Монако" Килиан Мбаппе посредством своего твиттера сообщил потенциальным покупателям свою стоимость.

Так, 18-летний нападающий, которым интересуются "Ливерпуль", лондонский "Арсенал", французский ПСЖ и мадридский "Реал", написал: "Я не стою 100 млн евро... я - бесценный".

Напомним, Перес не видит в "Реале" места для Мбаппе. | soccernews.ru