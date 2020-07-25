Мбаппе сообщил президенту Франции степень серьёзности своей травмы
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе избежал перелома ноги после фола игрока "Сент-Этьена" в финале Кубка Франции.
Об этом стало известно из разговора футболиста и президента страны Эммануэля Макрона.
"Перелом есть, как думаешь?" - спросил форварда глава государства.
"Нет, я так не думаю", - ответил звёздный француз.
В текущем сезоне 21-летний Мбаппе забил 30 голов и сделал 17 ассистов в 34 матчах в составе ПСЖ.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13