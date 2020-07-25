Мбаппе сообщил президенту Франции степень серьёзности своей травмы

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Мбаппе сообщил президенту Франции степень серьёзности своей травмы

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе избежал перелома ноги после фола игрока "Сент-Этьена" в финале Кубка Франции.

Об этом стало известно из разговора футболиста и президента страны Эммануэля Макрона.

"Перелом есть, как думаешь?" - спросил форварда глава государства.

"Нет, я так не думаю", - ответил звёздный француз.

В текущем сезоне 21-летний Мбаппе забил 30 голов и сделал 17 ассистов в 34 матчах в составе ПСЖ.

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