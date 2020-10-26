Мбаппе составил символическую сборную ПСЖ всех времён

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе в честь 50-летия клуба назвал свою версию символической сборной парижан всех времён.

Стоит отметить, что звёздный француз не включил в состав ни одного действующего игрока команды.

Вратарь: Бернар Лама;

Защитники: Дани Алвес, Тиаго Силва, Марио Йепес, Максвелл;

Полузащитники: Тьяго Мотта, Мустафа Дахлеб, Юрий Джоркаефф, Роналдиньо;

Нападающие: Златан Ибрагимович, Педру Паулета.

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