Мбаппе совместно с Nike представил свою первую коллекцию одежды

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Мбаппе совместно с Nike представил свою первую коллекцию одежды

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе совместно с компанией Nike представил свою первую коллекцию одежды.

Под брендом игрока Bondy Dreams будут продаваться бутсы Mercurial Superfly 7. Также в продажу поступят кроссовки, футболка, толстовка, бейсболка, сумка и футбольный мяч.

20-летний Мбаппе является воспитанником "Монако". В ПСЖ он перешел летом 2017 года на правах аренды. Через год парижский клуб выкупил трансфер игрока за 145 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Мбаппе провел за "Пари Сен-Жермен" 15 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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