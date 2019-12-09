Мбаппе совместно с Nike представил свою первую коллекцию одежды
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе совместно с компанией Nike представил свою первую коллекцию одежды.
Под брендом игрока Bondy Dreams будут продаваться бутсы Mercurial Superfly 7. Также в продажу поступят кроссовки, футболка, толстовка, бейсболка, сумка и футбольный мяч.
20-летний Мбаппе является воспитанником "Монако". В ПСЖ он перешел летом 2017 года на правах аренды. Через год парижский клуб выкупил трансфер игрока за 145 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Мбаппе провел за "Пари Сен-Жермен" 15 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|16
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|2
|Марсель
|17
|34
|3
|Лилль
|17
|28
|4
|Ренн
|16
|27
|5
|Бордо
|17
|26
|6
|Нант
|17
|26
|7
|Лион
|17
|25
|8
|Сент-Этьен
|17
|25
|9
|Реймс
|16
|24
|10
|Монпелье
|17
|24
|11
|Монако
|16
|24
|12
|Анжер
|17
|24
|13
|Ницца
|17
|23
|14
|Брест
|17
|21
|15
|Страсбур
|17
|21
|16
|Дижон
|17
|16
|17
|Амьен
|16
|16
|18
|Метц
|17
|15
|19
|Тулуза
|17
|12
|20
|Ним
|16
|12