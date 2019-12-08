Мбаппе спровоцировал конфликт с тренером ПСЖ во время матча Лиги 1

1 Теги псжкилиан мбаппетомас тухель

Мбаппе спровоцировал конфликт с тренером ПСЖ во время матча Лиги 1

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе обиделся на главного тренера команды Томаса Тухеля из-за своей замены в матче 17-го тура чемпионата Франции с "Монпелье" (3:1), сообщает AS.

По сведениям издания, Тухель заменил Мбаппе на 90-й минуте и выпустил вместо него Эрика Максима Шупо-Мотинга. Когда форвард покидал поле, тренер подошел к нему, чтобы объяснить свое решение. Впрочем, футболист демонстративно отвернулся от тренера и не обращал на него внимание.

20-летний Мбаппе в нынешнем сезоне провел за ПСЖ 14 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: "Барселона" предложит за Мбаппе 120 миллионов евро и двух игроков. | http://soccernews.ru

 
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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Мбаппе:"Все нормально я сказала!"

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