Мбаппе спровоцировал конфликт с тренером ПСЖ во время матча Лиги 1
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе обиделся на главного тренера команды Томаса Тухеля из-за своей замены в матче 17-го тура чемпионата Франции с "Монпелье" (3:1), сообщает AS.
По сведениям издания, Тухель заменил Мбаппе на 90-й минуте и выпустил вместо него Эрика Максима Шупо-Мотинга. Когда форвард покидал поле, тренер подошел к нему, чтобы объяснить свое решение. Впрочем, футболист демонстративно отвернулся от тренера и не обращал на него внимание.
20-летний Мбаппе в нынешнем сезоне провел за ПСЖ 14 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
Не пропустите: "Барселона" предложит за Мбаппе 120 миллионов евро и двух игроков. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|16
|39
|2
|Марсель
|16
|31
|3
|Лилль
|17
|28
|4
|Ренн
|16
|27
|5
|Бордо
|16
|26
|6
|Лион
|17
|25
|7
|Сент-Этьен
|16
|25
|8
|Монпелье
|17
|24
|9
|Монако
|16
|24
|10
|Анжер
|17
|24
|11
|Ницца
|17
|23
|12
|Нант
|16
|23
|13
|Реймс
|15
|21
|14
|Брест
|17
|21
|15
|Страсбур
|17
|21
|16
|Дижон
|16
|16
|17
|Амьен
|16
|16
|18
|Метц
|17
|15
|19
|Тулуза
|17
|12
|20
|Ним
|16
|12