Мбаппе сравнил Неймара и Роналду

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Мбаппе сравнил Неймара и Роналду

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе сравнил своего партнёра по команде Неймара с нападающим "Реала" Криштиану Роналду.

"Для меня Неймар по классу практически не уступает Роналду. Со стороны люди приписывают Неймару то, что ему не присуще. Они видят финты в его исполнении и считают, что он только и думает о том, чтобы повеселиться, является эгоистом, думающим лишь о себе. Но когда находишься с ним в одной команде, понимаешь, что он далеко не эгоист. Неймар в первую очередь играет на команду. Да, в его игре дриблинг и финты занимают важное место, и нельзя просить его отказываться от этого. Ведь Неймар делает это отлично. Это игрок, способный помочь нам выиграть титулы, и надо воспользоваться этим" - цитирует 19-летнего француза Marca.

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