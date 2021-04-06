Мбаппе сравнил себя с Роналду и Месси
Форвард ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе порассуждал о своём уровне и амбициях.
"Я никогда не говорил, что собираюсь стать лучшим футболистом в истории, но и никогда не определял для себя никаких границ. Если достигну определённого уровня, то не буду останавливаться и ориентироваться на какие-то барьеры. Я пытаюсь расширить границы и посмотреть, к чему это приведёт. Сейчас у меня это хорошо получается, и я буду это делать до конца своей карьеры.
Выходя на поле, всегда говорю себе, что я лучший. Но всё же я играл с Месси и Криштиану. Могу признать, что они лучше меня как футболисты! Они сделали гораздо больше, чем я", - цитирует звёздного нападающего официальный сайт УЕФА.
Стоит отметить, что Мбаппе в отличие от Роналду и Месси уже становился чемпионом мира. Зато португалец и аргентинец неоднократно выигрывали Лигу Чемпионов, а француз лишь раз участвовал в финале главного еврокубка.
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