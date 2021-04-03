Мбаппе сравнил важность побед в Лиге Чемпионов и Чемпионате Мира

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Мбаппе сравнил важность побед в Лиге Чемпионов и Чемпионате Мира

Фото инстаграм Килиана Мбаппе

Форвард ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе порассуждал о победах в крупных международных турнирах.

Напомним, что в 2018 году звёздный форвард стал чемпионом мира, а вот Лига Чемпионов ему пока не покорилась - в прошлом сезоне парижане проиграли в финале главного еврокубка "Баварии".

"Для меня очень важна Лига Чемпионов. Если ПСЖ выиграет её, это будет что-то особенное. Победу на Чемпионате Мира я осознал только через время. Мне не пришлось страдать, я сразу выиграл турнир. Но ЛЧ - это другое. Всё-таки победа в ней для меня важнее", - приводит слова Мбаппе RMC Sport.

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