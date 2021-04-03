Мбаппе сравнил важность побед в Лиге Чемпионов и Чемпионате Мира
Форвард ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе порассуждал о победах в крупных международных турнирах.
Напомним, что в 2018 году звёздный форвард стал чемпионом мира, а вот Лига Чемпионов ему пока не покорилась - в прошлом сезоне парижане проиграли в финале главного еврокубка "Баварии".
"Для меня очень важна Лига Чемпионов. Если ПСЖ выиграет её, это будет что-то особенное. Победу на Чемпионате Мира я осознал только через время. Мне не пришлось страдать, я сразу выиграл турнир. Но ЛЧ - это другое. Всё-таки победа в ней для меня важнее", - приводит слова Мбаппе RMC Sport.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13