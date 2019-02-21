Мбаппе сравнялся с Месси по важному показателю
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе забил свой 20-й гол в нынешнем сезоне в чемпионате Франции.
Благодаря этому он стал вторым футболистом среди всех игроков топ-5 ведущих европейских лиг, который достиг отметки в 20 голов в матчах национального чемпионата. Ранее подобное сделал нападающий "Барселоны" Лионель Месси, который забил 22 гола.
Третье место в данный момент занимает Криштиану Роналду из "Ювентуса", забивший 19 голов в Серии А.
Не пропустите: ПСЖ включился в борьбу за игрока "Челси". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|24
|65
|2
|Лилль
|25
|50
|3
|Лион
|25
|46
|4
|Марсель
|25
|40
|5
|Сент-Этьен
|25
|40
|6
|Монпелье
|25
|38
|7
|Реймс
|25
|38
|8
|Ницца
|25
|37
|9
|Страсбур
|25
|36
|10
|Ним
|25
|36
|11
|Ренн
|25
|36
|12
|Анжер
|25
|33
|13
|Бордо
|25
|32
|14
|Нант
|25
|27
|15
|Тулуза
|25
|27
|16
|Монако
|25
|22
|17
|Амьен
|25
|21
|18
|Дижон
|24
|20
|19
|ФК Кан
|25
|19
|20
|Генгам
|25
|15