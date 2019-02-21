Мбаппе сравнялся с Месси по важному показателю

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Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе забил свой 20-й гол в нынешнем сезоне в чемпионате Франции.

Благодаря этому он стал вторым футболистом среди всех игроков топ-5 ведущих европейских лиг, который достиг отметки в 20 голов в матчах национального чемпионата. Ранее подобное сделал нападающий "Барселоны" Лионель Месси, который забил 22 гола.

Третье место в данный момент занимает Криштиану Роналду из "Ювентуса", забивший 19 голов в Серии А.

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