Мбаппе сравнялся с Зиданом и Роналдо

Игрок ПСЖ Килиан Мбаппе в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед" (2:0) забил свой 14-й гол в турнире.

Ранее это удавалось сделать таким великим игрокам, как Зинедин Зидан, Роналдо, Мирослав Клозе, Адриано, Давид Вилье и Робер Пирес.

Стоит отметить, что 20-летний нападающий смог достичь такого результата, выступив в 24 матчах, Зидану это удалось сделать в 80 играх.

Лучшим бомбардиром в истории Лиги чемпионов является нападающий Криштиану Роналду, забивший 121 гол.

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