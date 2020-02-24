Мбаппе стал автором уникального достижения

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Мбаппе стал автором уникального достижения

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе переписал историю чемпионата Франции, сообщает Opta.

21-летний футболист преодолел отметку в 20 голевых действий в текущем розыгрыше Лиги 1. В его активе 16 мячей и 5 ассистов.

Данных показателей звёздный форвард достигает уже в четвёртом сезоне подряд.

Как сообщает Opta, Мбаппе стал первым французом в истории, которому это удалось.

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Карыч
Карыч

Золой мяч и Золотую бутсу ему пожизненно!

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