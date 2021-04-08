Мбаппе стал автором уникального достижения в Лиге Чемпионов

Фото официальный твиттер УЕФА

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе в очередной раз переписал историю Лиги Чемпионов.

Он забил пять мячей в выездных играх 1/8 и 1/4 финала в течение одного розыгрыша главного еврокубка.

Это первый такой случай в турнире. Ранее подобное не удавалось ни одному футболисту.

Напомним, что Мбаппе отличился дважды на "Альянц Арене" в матче 1/4 финала с "Баварией" (3:2) и трижды на "Камп Ноу" в поединке 1/8 финала против "Барселоны" (4:1).

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