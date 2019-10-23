Мбаппе стал четвёртым игроком, оформившим хет-трик в матче Лиги Чемпионов после выхода на замену 

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе трижды поразил ворота "Брюгге" в матче третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов.

При этом звёздный француз играл в этом поединке не с первых минут, появившись на поле только на 52-й минуте.

Таким образом, Мбаппе стал четвёртым футболистом, оформившим хет-трик в матче ЛЧ после выхода на замену.

Ранее подобное удавалось только Уве Рёслеру ("Кайзерслаутерн", 1998), Вальтеру Пандиани ("Депортиво", 2001) и Хосебе Льоренте ("Вильярреал", 2008).

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