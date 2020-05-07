Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионата Франции
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионата Франции. Об этом информирует L'Equipe.
Напомним, Лига 1 досрочно завершена из-за пандемии коронавируса. Парижане стали чемпионами.
На момент остановки сезона Мбаппе и форвард "Монако" Виссам Бен Йеддер забили по 18 голов. Однако Бен Йеддер трижды отличился с пенальти, а Мбаппе все мячи забил с игры, поэтому лучшим был признан француз.
В текущем сезоне Мбаппе сыграл за ПСЖ 33 матча, забил 30 голов и сделал 17 ассистов. Его контракт с клубом истекает в 2022 году.
Не пропустите: ПСЖ готовит новый контракт для Шупо-Мотинга. | http://soccernews.r
главное
-
Ла Лига выступила за разрешение проводить пять замен за один матч в этом сезоне
-
Черчесов выразил поддержку Федуну, заразившемуся коронавирусом
-
Стало известно, зачем спортивный директор "Барселоны" Абидаль прилетал в Москву
-
Состоялась премьера фильма, в котором снялся Комбаров
-
Экс-игрок "Реала" Арбелоа ответил на извечный вопрос о Месси и Роналду
Лента новостей
-
"Сампдория" сообщила о новых случаях заражения коронавирусом в клубе
-
"Рома" намерена приобрести двух защитников "Барселоны"
-
"Хетафе" бесплатно продлит болельщикам абонементы на следующий сезон
-
Широков высказался о режиме самоизоляции, введенном из-за пандемии коронавируса
-
Капитан "Ливерпуля" Хендерсон стал лучшим игроком этого сезона АПЛ по версии читателей ВВС
-
Радимов рассказал о перспективах Соболева в "Спартаке"
-
Ла Лига выступила за разрешение проводить пять замен за один матч в этом сезоне
-
Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионата Франции
-
Черчесов выразил поддержку Федуну, заразившемуся коронавирусом
-
Роналду опубликовал милое фото с детьми
-
Шевченко вспомнил финал Лиги Чемпионов-2005 против "Ливерпуля"
-
Рианчо прокомментировал новость о заражение Федуна коронавирусом
-
Стало известно, зачем спортивный директор "Барселоны" Абидаль прилетал в Москву
-
Состоялась премьера фильма, в котором снялся Комбаров
-
В "Фиорентина" объявила о шести новых случаях заражения коронавирусом в клубе
-
Хавбек ПСЖ Паредес высказался о будущем в клубе Неймара
-
Легенда "Арсенала" Анри высказался о возможном уходе из клуба Обамеянга
-
3
Футболист "Анже" извинился за мастурбацию на улице
-
Экс-игрок "Реала" Арбелоа ответил на извечный вопрос о Месси и Роналду
-
Попавший в больницу Рональд Куман рассказал своем состоянии
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Реймс
|28
|41
|6
|Ницца
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Анжер
|28
|39
|11
|Страсбур
|27
|38
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13