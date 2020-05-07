Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионата Франции

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Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионата Франции

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионата Франции. Об этом информирует L'Equipe.

Напомним, Лига 1 досрочно завершена из-за пандемии коронавируса. Парижане стали чемпионами.

На момент остановки сезона Мбаппе и форвард "Монако" Виссам Бен Йеддер забили по 18 голов. Однако Бен Йеддер трижды отличился с пенальти, а Мбаппе все мячи забил с игры, поэтому лучшим был признан француз.

В текущем сезоне Мбаппе сыграл за ПСЖ 33 матча, забил 30 голов и сделал 17 ассистов. Его контракт с клубом истекает в 2022 году.

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