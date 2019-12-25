Мбаппе стал лучшим бомбардиром Лиги 1 в 2019 году



Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионата Франции в календарном году.

По итогам 2019 года форвард отметился 31 голом. Также Мбаппе стал лидером по числу касаний в чужой штрафной площади (263).

Лучшим ассистентом Лиги 1 по итогам года стал аргентинский полузащитник "Пари Сен-Жермен" Анхель Ди Мария, который отдал 12 результативных пасов.

Больше всех голевых моментов создал полузащитник "Марселя" Валентин Ронье (90). Лидером по количеству обводок стал игрок "Ниццы" Юсеф Аталь (98). Больше всех сейвов совершил вратарь "Ниццы" Вальтер Бенитес (124).

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