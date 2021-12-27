Мбаппе стал лучшим игроком 2021 года

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Мбаппе стал лучшим игроком 2021 годаФото: инстаграм Мбаппе/Автор неизвестен

Нападающий сборной Франции и "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе получил награду от Globe Soccer Awards в номинации лучшему игрока 2021 года.

В уходящем году француз забил 51 гол и отдал 22 голевые передачи во всех турнирах, выиграл кубок и суперкубок Франции с парижанами, а также Лигу Наций с национальной сборной Франции.

В нынешнем сезоне Мбаппе сыграл в 17 матчах Лиги 1, в которых забил 9 мячей и отдал 8 результативных передач. Его контракт с ПСЖ рассчитан до конца текущего сезона.

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