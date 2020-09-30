Мбаппе стал лучшим игроком Лиги 1 сезона-2019/20

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Мбаппе стал лучшим игроком Лиги 1 сезона-2019/20

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе стал лучшим игроком чемпионата Франции в сезоне-2019/20 по версии Transfermarkt.

В голосовании участвовало около 650 тысяч подписчиков.

В прошлом сезоне Мбаппе в 37 матчах за команду забил 30 голов и сделал 19 ассистов. Вместе с ПСЖ футболист выиграл чемпионат, Кубок, Суперкубок Франции, Кубок Лиги и дошел до финала Лиги чемпионов, где парижане проиграли "Баварии" (0:1).

За Мбаппе проголосовало 44,15 процента участников опроса.

На втором месте оказался одноклубник француза Неймар, третьим стал форвард "Монако" Виссам Бен Йедер.

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