Мбаппе стал лучшим игроком Лиги 1 сезона-2019/20
Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе стал лучшим игроком чемпионата Франции в сезоне-2019/20 по версии Transfermarkt.
В голосовании участвовало около 650 тысяч подписчиков.
В прошлом сезоне Мбаппе в 37 матчах за команду забил 30 голов и сделал 19 ассистов. Вместе с ПСЖ футболист выиграл чемпионат, Кубок, Суперкубок Франции, Кубок Лиги и дошел до финала Лиги чемпионов, где парижане проиграли "Баварии" (0:1).
За Мбаппе проголосовало 44,15 процента участников опроса.
На втором месте оказался одноклубник француза Неймар, третьим стал форвард "Монако" Виссам Бен Йедер.
Не пропустите: Неймар отреагировал на эмоциональное прощание Месси с Суаресом. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Семин прокомментировал признание Дзюбы лучшим игроком по итогам сезона 2019/20
-
Мбаппе стал лучшим игроком Лиги 1 сезона-2019/20
-
Хавбек Пакет перешел из "Милана" в "Лион"
-
Суарес и Фати поборются за звание лучшего игрока чемпионата Испании в сентябре
-
Бывший игрок "Урала" покинул греческий клуб, чтобы уйти на фронт
-
Назван состав сборной Бельгии на матчи с Кот-д’Ивуаром, Англией и Исландией
-
Куман высказался об игре Гризманна
-
Футболисты "Динамо" едва не подрались в перерыве матча с "Химками"
-
"Фулхэм" усилился форвардом "РБ Лейпциг"
-
Киевское "Динамо" отказалось продать форварда Супрягу в клуб Серии А
-
Неймар - крупнейший неплательщик налогов в Испании
-
В "Дженоа" подтвердили предстощий трансфер нападающего "Ростова" Шомуродова
-
"Ростов" определился с заменой Шомуродову
-
Звезда АПЛ призвал освободить из российской тюрьмы водителя экс-хавбека "Спартака" Фернандо
-
Куман заявил, что он доволен последними словами Месси
-
Хавбек "Спартака" Александр Ломовицкий покинул "Химки"
-
Резиуан Мирзов перейдет в "Химки"
-
Диего Коста может перейти в ПСЖ
-
Основной вратарь "Зенита" вернулся в строй
-
"Дженоа" предложил Шомуродову выгодный контракт
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13