Мбаппе стал самым молодым игроком, попавшим в топ-10 в голосовании за "Золотой мяч"



Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе занял седьмое место в голосовании среди претендентов на "Золотой мяч".

Стоит отметить, что форвард стал самым молодым игроком в истории в топ-10 (18 лет и 11 месяцев).

В минувшем сезоне 18-летний Мбаппе забил шесть голов в Лиге Чемпионов.

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