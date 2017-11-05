Мбаппе стал самым молодым игроком за последние 40 лет, забившим 20 голов в чемпионате Франции

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Мбаппе стал самым молодым игроком за последние 40 лет, забившим 20 голов в чемпионате Франции

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе оформил дубль в матче 12-го тура Лиги 1 против "Анжера".

Таким образом, футболист в возрасте 18 лет и 10 месяцев преодолел отметку в 20 забитых голов в чемпионате Франции.

Как сообщает Opta, Мбаппе стал самым молодым игроком за последние 40 лет, забившим столько голов в рамках французского первенства. | http://soccernews.ru

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