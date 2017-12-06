Мбаппе стал самым молодым игроком, забившим 10 голов в Лиге Чемпионов

В матче шестого тура группового этапа Лиги Чемпионов ПСЖ на выезде играет с "Баварией".

Нападающий парижан Килиан Мбаппе отметился забитым мячом в этом поединке.

Гол стал десятым для форварда в турнире и он является самым молодым игроком в истории, который достиг этой отметке.

Мбаппе в возрасте 18 лет и 11 месяцев забил 10 мячей в Лиге Чемпионов, сыграв всего 15 матчей.

Не пропустите: Доменек: "ПСЖ может дойти до финала ЛЧ, если на ранней стадии турнира не встретится с "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru