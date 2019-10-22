Мбаппе стал самым молодым игроком, забивший 15 голов в Лиге Чемпионов

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе забил второй гол в матче 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Брюгге" (3:0, второй тайм).

Футболист вышел на замену в этой встрече и забил свой 15 гол в Лиге Чемпионов.

Мбаппе стал самым молодым (20 лет, 306 дней) футболистом, добившимся такого результата. Ранее этот рекорд принадлежал Лионелю Месси, забившему свой 15-й гол в Лиге чемпионов в возрасте 21 года и 288 дней.

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