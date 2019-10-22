Мбаппе стал самым молодым игроком, забивший 15 голов в Лиге Чемпионов
Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе забил второй гол в матче 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Брюгге" (3:0, второй тайм).
Футболист вышел на замену в этой встрече и забил свой 15 гол в Лиге Чемпионов.
Мбаппе стал самым молодым (20 лет, 306 дней) футболистом, добившимся такого результата. Ранее этот рекорд принадлежал Лионелю Месси, забившему свой 15-й гол в Лиге чемпионов в возрасте 21 года и 288 дней.
А еще: Экс-форвард "Реала" сравнил Месси с Роналду, Мбаппе, Салахом и Иньестой| http://soccernews.ru
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|10
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|Ницца
|10
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|Амьен
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|Монако
|10
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|15
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|Метц
|10
|11
|17
|Лион
|10
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|19
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|10
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