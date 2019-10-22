Мбаппе стал самым молодым игроком, забивший 15 голов в Лиге Чемпионов

Теги килиан мбаппепсж

Мбаппе стал самым молодым игроком, забивший 15 голов в Лиге Чемпионов

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе забил второй гол в матче 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Брюгге" (3:0, второй тайм).

Футболист вышел на замену в этой встрече и забил свой 15 гол в Лиге Чемпионов.

Мбаппе стал самым молодым (20 лет, 306 дней) футболистом, добившимся такого результата. Ранее этот рекорд принадлежал Лионелю Месси, забившему свой 15-й гол в Лиге чемпионов в возрасте 21 года и 288 дней.

А еще: Экс-форвард "Реала" сравнил Месси с Роналду, Мбаппе, Салахом и Иньестой| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

ПСЖ разгромил "Брюгге", "Реал" минимально обыграл "Галатасарай" в Лиге Чемпионов

ПСЖ разгромил "Брюгге", "Реал" минимально обыграл "Галатасарай" в Лиге Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 10 24
2 Нант Нант 10 19
3 Реймс Реймс 10 17
4 Марсель Марсель 10 16
5 Анжер Анжер 10 16
6 Бордо Бордо 10 15
7 Лилль Лилль 10 15
8 Монпелье Монпелье 10 14
9 Брест Брест 10 14
10 Сент-Этьен Сент-Этьен 10 14
11 Ницца Ницца 10 13
12 Ренн Ренн 10 12
13 Амьен Амьен 10 12
14 Монако Монако 10 12
15 Тулуза Тулуза 10 12
16 Метц Метц 10 11
17 Лион Лион 10 10
18 Ним Ним 10 10
19 Дижон Дижон 10 9
20 Страсбур Страсбур 10 9
Полная таблица

топ-5 тегов