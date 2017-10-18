Мбаппе стал самым результативным тинейджером в истории Лиги Чемпионов

В матче 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов ПСЖ играет с "Андерлехтом".

В начале встречи счет открыл нападающий парижан Килиан Мбаппе.

Этот гол стал для 18-летнего Мбаппе восьмым в его карьере в ЛЧ.

Таким образом форвард стал самым результативным тинейджером в истории Лиги Чемпионов, опередив Патрика Клюйверта (7 мячей).

Не пропустите: Перес: "Не хочу критиковать ПСЖ за трансферы Неймара и Мбаппе". | http://soccernews.ru