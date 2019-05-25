Мбаппе стал шестым французом за последние 20 лет, выигравшим гонку бомбардиров Лиги 1
В заключительном матче Лиги 1 ПСЖ проиграл "Ренну". Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионата Франции в нынешнем сезоне.
20-летний игрок забил 33 гола за весь сезон. Вторым стал игрок "Лилля" Николя Пепе (22), на третьем месте расположился нападающий парижан Эдинсон Кавани (18).
Мбаппе - шестой француз за последние 20 лет, выигравший гонку бомбардиров Лиги 1.
1. Джибриль Сиссе (2001/02, 2003/04)
2. Карим Бензема (2007/08)
3. Андре-Пьер Жиньяк (2008/09)
4. Оливье Жиру (2011/12)
5. Александр Ляказетт (2014/15)
6. Килиан Мбаппе (2018/19).
В сегодняшнем матче Мбаппе забил единственный гол.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|37
|91
|2
|Лилль
|37
|75
|3
|Лион
|37
|69
|4
|Сент-Этьен
|37
|65
|5
|Монпелье
|37
|59
|6
|Марсель
|37
|58
|7
|Ним
|37
|53
|8
|Ницца
|37
|53
|9
|Реймс
|37
|52
|10
|Ренн
|37
|49
|11
|Нант
|37
|48
|12
|Страсбур
|37
|46
|13
|Анжер
|37
|45
|14
|Бордо
|37
|38
|15
|Тулуза
|37
|38
|16
|Монако
|37
|36
|17
|Амьен
|37
|35
|18
|ФК Кан
|37
|33
|19
|Дижон
|37
|31
|20
|Генгам
|37
|27