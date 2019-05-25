Мбаппе стал шестым французом за последние 20 лет, выигравшим гонку бомбардиров Лиги 1

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Мбаппе стал шестым французом за последние 20 лет, выигравшим гонку бомбардиров Лиги 1

В заключительном матче Лиги 1 ПСЖ проиграл "Ренну". Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионата Франции в нынешнем сезоне.

20-летний игрок забил 33 гола за весь сезон. Вторым стал игрок "Лилля" Николя Пепе (22), на третьем месте расположился нападающий парижан Эдинсон Кавани (18).

Мбаппе - шестой француз за последние 20 лет, выигравший гонку бомбардиров Лиги 1.

1. Джибриль Сиссе (2001/02, 2003/04)

2. Карим Бензема (2007/08)

3. Андре-Пьер Жиньяк (2008/09)

4. Оливье Жиру (2011/12)

5. Александр Ляказетт (2014/15)

6. Килиан Мбаппе (2018/19).

В сегодняшнем матче Мбаппе забил единственный гол.

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