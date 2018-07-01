Мбаппе стал вторым самым молодым игроком, оформившим дубль на Чемпионате Мира

Вингер сборной Франции Килиан Мбаппе дважды поразил ворота Аргентины в матче 1/8 финала ЧМ-2018.

Таким образом, нападающий ПСЖ стал вторым самым молодым игроком, оформившим дубль на Чемпионате Мира (19 лет и 6 месяцев).

Рекорд же по этому показателю принадлежит англичанину Майклу Оуэну, который забил два гола на ЧМ-1998 в возрасте 18 лет и 6 месяцев.

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