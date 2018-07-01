Мбаппе стал вторым самым молодым игроком, оформившим дубль на Чемпионате Мира

Теги килиан мбаппефранциямайкл оуэн

Мбаппе стал вторым самым молодым игроком, оформившим дубль на Чемпионате Мира

Вингер сборной Франции Килиан Мбаппе дважды поразил ворота Аргентины в матче 1/8 финала ЧМ-2018.

Таким образом, нападающий ПСЖ стал вторым самым молодым игроком, оформившим дубль на Чемпионате Мира (19 лет и 6 месяцев).

Рекорд же по этому показателю принадлежит англичанину Майклу Оуэну, который забил два гола на ЧМ-1998 в возрасте 18 лет и 6 месяцев.

Не пропустите: Мбаппе отдаст призовые за ЧМ-2018 на благотворительность. | http://soccernews.ru

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