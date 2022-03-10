Мбаппе стал вторым в списке лучших бомбардиров в истории ПСЖ

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Мбаппе стал вторым в списке лучших бомбардиров в истории ПСЖ

Фото: инстаграм Килиана Мбаппе/Автор неизвестен

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе стал вторым в списке лучших бомбардиров в истории клуба.

Форвард отличился в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Реалом" и на его счету стало 157 голов. По этому показателю Мбаппе обогнал экс-форварда ПСЖ Златана Ибрагимовича (156). Больше забил только бывший нападающий парижан Эдинсон Кавани (200).

В нынешнем сезоне 23-летний Мбаппе провел за ПСЖ 35 матчей во всех турнирах, забил 25 голов и отдал 17 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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