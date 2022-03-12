Мбаппе станет игроком "Реала" на следующей неделе

Фото инстаграм Килиана Мбаппе

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе всё ближе к подписанию контракта с мадридским "Реалом", сообщает Marca.

По сведениям издания, стороны должны заключить соглашение в середине следующей недели.

Впрочем, официальное объявление о трансфере состоится не раньше лета - это пожелание звёздного француза.

Ожидается, что за переход на правах свободного агента "Реал" заплатит Мбаппе 60-80 миллионов евро. Зарплата форварда составит 25 миллионов в год.

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