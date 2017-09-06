Мбаппе: "Сумма трансфера на меня не давит"
Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе заверил, что его трансферная стоимость, которая включая все бонусы составляет 180 миллионов евро, не оказывает на него давления.
"Не я занимался своим трансфером. Моя стоимость - это частный случай, сумма на меня не давит. Переход Неймара в ПСЖ стал для меня дополнительным преимуществом. Поиграть рядом с ним - это что-то невероятное. Тем не менее, я пришёл сюда из-за проекта ПСЖ. Мы будем идти к своим целям благодаря усердной работе и покорности. Мы реализуем свою мечту победить в Лиге Чемпионов" - приводит слова 18-летнего футболиста ESPN.
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