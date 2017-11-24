Мбаппе сыграет против "Монако"

Теги монакопсжкилиан мбаппеунаи эмери

Мбаппе сыграет против "Монако"

Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери сообщил, что форвард Килиан Мбаппе сыграет против "Монако".

"Мбаппе впервые встретится с "Монако". Думаю, он считает это естественным процессом. Я знаю, что это для него особенное событие, но он сыграет в футболке ПСЖ и будет на 100% готов защитить наши цвета" - приводит слова Эмери Goal.com.

Поединок между "Монако" и ПСЖ состоится 26 ноября.

Читайте также: Футболисты ПСЖ подарили Мбаппе маску черепашки-ниндзя. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Месси продлил контракт с "Барселоной"

Месси продлил контракт с "Барселоной"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 13 35
2 Монако 13 29
3 Лион 13 26
4 Марсель 13 25
5 Нант 13 23
6 Сент-Этьен 14 19
7 ФК Кан 13 19
8 Монпелье 13 17
9 Бордо 13 17
10 Тулуза 13 16
11 Ренн 13 15
12 Амьен 13 15
13 Дижон 13 15
14 Труа 13 15
15 Генгам 13 15
16 Анжер 13 14
17 Ницца 13 14
18 Страсбур 14 14
19 Лилль 13 12
20 Метц 13 4
Полная таблица

топ-5 тегов