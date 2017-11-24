Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери сообщил, что форвард Килиан Мбаппе сыграет против "Монако".

"Мбаппе впервые встретится с "Монако". Думаю, он считает это естественным процессом. Я знаю, что это для него особенное событие, но он сыграет в футболке ПСЖ и будет на 100% готов защитить наши цвета" - приводит слова Эмери Goal.com.

Поединок между "Монако" и ПСЖ состоится 26 ноября.

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