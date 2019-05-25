Мбаппе так и не сумел догнать Месси в борьбе за "Золотую бутсу"

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Мбаппе так и не сумел догнать Месси в борьбе за "Золотую бутсу"

Сегодня, 25 мая, ПСЖ проиграл "Реймсу" (1:3) в заключительном матче чемпионата Франции. Единственный гол в составе парижан забил полузащитник Килиан Мбаппе.

По итогам сезона он стал лучшим бомбардиром сезона в Лиге 1, однако так и не смог догнать капитана "Барселоны" Лионеля Месси (36 голов) в гонке за "Золотую бутсу", которая вручается лучшему бомбардиру сезона в Европе.

Теоретически, обойти Месси может игрок "Сампдории" Фабио Квальярелла, если забьет 10 голов в заключительном матче Серии А.  

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ПСЖ в гостевом матче проиграл "Реймсу", "Ренн" обыграл "Лилль" и другие итоги матчей Лиги 1

ПСЖ в гостевом матче проиграл "Реймсу", "Ренн" обыграл "Лилль" и другие итоги матчей Лиги 1

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