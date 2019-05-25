Мбаппе так и не сумел догнать Месси в борьбе за "Золотую бутсу"
Сегодня, 25 мая, ПСЖ проиграл "Реймсу" (1:3) в заключительном матче чемпионата Франции. Единственный гол в составе парижан забил полузащитник Килиан Мбаппе.
По итогам сезона он стал лучшим бомбардиром сезона в Лиге 1, однако так и не смог догнать капитана "Барселоны" Лионеля Месси (36 голов) в гонке за "Золотую бутсу", которая вручается лучшему бомбардиру сезона в Европе.
Теоретически, обойти Месси может игрок "Сампдории" Фабио Квальярелла, если забьет 10 голов в заключительном матче Серии А.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|37
|91
|2
|Лилль
|37
|75
|3
|Лион
|37
|69
|4
|Сент-Этьен
|37
|65
|5
|Монпелье
|37
|59
|6
|Марсель
|37
|58
|7
|Ним
|37
|53
|8
|Ницца
|37
|53
|9
|Реймс
|37
|52
|10
|Ренн
|37
|49
|11
|Нант
|37
|48
|12
|Страсбур
|37
|46
|13
|Анжер
|37
|45
|14
|Бордо
|37
|38
|15
|Тулуза
|37
|38
|16
|Монако
|37
|36
|17
|Амьен
|37
|35
|18
|ФК Кан
|37
|33
|19
|Дижон
|37
|31
|20
|Генгам
|37
|27