Мбаппе - третий футболист, сделавший хет-трик в матче с "Барселоной" в Лиге чемпионов



Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе стал третьим в истории футболистом, который сделал хет-трик в матче против "Барселоны" в Лиге Чемпионов.

Форвард забил три мяча в ворота каталонского клуба в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов (4:1).

Ранее подобное удавалось экс-нападающему киевского "Динамо" Андрею Шевченко и бывшему форварду "Ньюкасла" Фаустино Асприлье, которые сделали хет-трики в матчах с "Барселоной" на групповом этапе сезона-1997/1998.

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