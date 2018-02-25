Мбаппе - третий игрок ПСЖ, забивший 10 голов в Лиге 1

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Мбаппе - третий игрок ПСЖ, забивший 10 голов в Лиге 1

В матче 27-го тура чемпионата Франции ПСЖ играет с "Марселем" (2:0, первый тайм).

Счет в начале поединка открыл нападающий парижского клуба Килиан Мбаппе.

Стоит отметить, что форвард стал третьим игроком парижан в этом сезоне, который забил не менее 10 голов в Лиге 1. Ранее эту отметку перешагнули Эдинсон Кавани (23) и Неймар (19).

В этом сезоне 19-летний Мбаппе провел за ПСЖ 30 матчей и забил 16 мячей.

Не пропустите: ПСЖ принимает "Марсель" в центральном поединке чемпионата Франции. | http://soccernews.ru

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