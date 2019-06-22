Мбаппе: "У меня много любимых игроков, среди них Роналду, Месси, Марадона и Зидан"

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе рассказал, о том, какие игроки ему симпатизируют, а также о целях на будущее. Об этом сообщает ESPN.

У меня много любимых игроков. Мог бы назвать Пеле, однако он играл в 1950-х, сейчас могу назвать Роналду, Месси, Марадону, Зидана. Сложно сделать выбор.

В будущем я не хочу быть лучшим игроком в истории. Я просто хочу говорить, гладя на свою игру: "Хорошо, я горжусь и прикладываю все усилия", - сказал Мбаппе.

В минувшем сезоне футболист участвовал в 33 матчах, отметившись 29 голами и 11 ассистами.

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