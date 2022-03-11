Мбаппе убедился в необходимости перехода в "Реал"

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Мбаппе убедился в необходимости перехода в "Реал"

Фото твиттер ПСЖ

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе намерен стать игроком мадридского "Реала" во время летнего трансферного окна.

По информации Marca, после матча со "сливочными" в 1/8 финала Лиги Чемпионов француз убедился в правильности своего выбора.

Семья 23-летнего футболиста, также посетившая "Сантьяго Бернабеу", поддержала мнение игрока, хотя ранее настаивала на продлении его контракта с парижанами.

Мбаппе почувствовал в Мадриде любовь болельщиков и уважение потенциальных будущих партнёров. Теперь он вообще не сомневается в будущем переходе. 

Не пропустите: Бензема и Мбаппе 15 минут общались после матча "Реал" - ПСЖ. | http://soccernews.ru
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