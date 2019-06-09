Мбаппе установил антирекорд в матче за сборную Франции
В выездном матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 сборная Франции на выезде проиграла команде Турции со счетом 0:2.
Форвард французов Килиан Мбаппе в этой встрече потерял мяч 22 раза, что является его личным антирекордом в матчах за сборную Франции.
20-летний Мбаппе выступает за сборную Франции с 2017 года, провел за нее 32 матча и забил 12 голов.
Не пропустите: Мбаппе решил перейти в "Реал". | http://soccernews.ru
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