Мбаппе установил личный рекорд результативности

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Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе забил 40-й мяч во всех турнирах текущего сезона.

Юбилейным для 22-летнего француза стал гол в ворота "Реймса" (4:0) в воскресном матче 37-го тура Лиги 1.

Как сообщает Opta, форвард парижан установил личный рекорд результативности. Ранее его лучшим результатом было 39 результативных ударов в сезоне 2018/19.

В нынешней кампании Мбаппе отличился 26 раз в чемпионате Франции, 6 - в Кубке страны, 8 - в Лиге Чемпионов.

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