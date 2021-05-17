Мбаппе установил личный рекорд результативности
Фото сайт ПСЖ
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе забил 40-й мяч во всех турнирах текущего сезона.
Юбилейным для 22-летнего француза стал гол в ворота "Реймса" (4:0) в воскресном матче 37-го тура Лиги 1.
Как сообщает Opta, форвард парижан установил личный рекорд результативности. Ранее его лучшим результатом было 39 результативных ударов в сезоне 2018/19.
В нынешней кампании Мбаппе отличился 26 раз в чемпионате Франции, 6 - в Кубке страны, 8 - в Лиге Чемпионов.
Не пропустите: Мбаппе включён в предварительную заявку сборной Франции на Олимпиаду. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Зенит" повторил рекорд "Спартака" 26-летней давности
-
Главные новости дня: 16 мая
-
Голевые феерии ПСЖ и "Лиона", блестящая игра Головина: все результаты 37-го тура чемпионата Франции
-
Гол и голевая передача Головина помогли "Монако" победить "Ренн"
-
Зидан отреагировал на информацию о возможном уходе из "Реала"
Лента новостей
-
"Барселона" нацелилась на Пиняева из "Чертаново"
-
"Это безобразие": в "Роторе" недовольны переносом начала матча "Уфа" - "Арсенал"
-
Де Дзерби анонсировал уход из "Сассуоло". Он может возглавить "Шахтёр"
-
Месси забил 30 голов в девятом сезоне Ла Лиги
-
Мбаппе установил личный рекорд результативности
-
"Барселона" впервые в истории выиграла женскую Лигу Чемпионов
-
"Зенит" повторил рекорд "Спартака" 26-летней давности
-
Главные новости дня: 16 мая
-
"Шахтер" может купить хавбека сборной Италии
-
Каррера отреагировал на попадание "Спартака" в квалификацию Лиги Чемпионов
-
1
Куман назвал причину поражения "Барселоны" в матче с "Сельтой"
-
Потеря "Баварии" и два новых участника Лиги чемпионов: все результаты 33-го тура чемпионата Германии
-
Голевые феерии ПСЖ и "Лиона", блестящая игра Головина: все результаты 37-го тура чемпионата Франции
-
ПСЖ разгромил "Реймс", "Лилль" потерял очки с "Сент-Этьеном"
-
Гол и голевая передача Головина помогли "Монако" победить "Ренн"
-
"Милан" не смог победить "Кальяри" в матче Серии А
-
"Вольфсбург" сыграл вничью с "РБ Лейпциг" и вышел в Лигу Чемпионов
-
Зидан отреагировал на информацию о возможном уходе из "Реала"
-
"Эвертон" проиграл "Шеффилд Юнайтед", но остался в гонке за еврокубки
-
Сборная Аргентины объявила заявку на июньские матчи отбора ЧМ-2022
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13