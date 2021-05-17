Мбаппе установил личный рекорд результативности

Теги псжкилиан мбаппестатистика

Мбаппе установил личный рекорд результативности

Фото сайт ПСЖ

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе забил 40-й мяч во всех турнирах текущего сезона.

Юбилейным для 22-летнего француза стал гол в ворота "Реймса" (4:0) в воскресном матче 37-го тура Лиги 1.

Как сообщает Opta, форвард парижан установил личный рекорд результативности. Ранее его лучшим результатом было 39 результативных ударов в сезоне 2018/19.

В нынешней кампании Мбаппе отличился 26 раз в чемпионате Франции, 6 - в Кубке страны, 8 - в Лиге Чемпионов.

Не пропустите: Мбаппе включён в предварительную заявку сборной Франции на Олимпиаду. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Ла Лигу в этом сезоне?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Барселона" нацелилась на Пиняева из "Чертаново"

"Барселона" нацелилась на Пиняева из "Чертаново"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов