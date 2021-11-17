Мбаппе установил личный рекорд в сборной Франции
Фото: инстаграм Килиана Мбаппе/Автор неизвестен
Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе впервые в своей карьере забил за национальную команду в четырех матчах подряд.
Форвард отличился в поединках с Финляндией (2:0) и Казахстаном (8:0) в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года, а также в матчах "финала четырех" Лиги наций с Испанией (2:1) и Бельгией (3:2).
22-летний Мбаппе выступает за сборную Франции с 2017 года. Всего он провел за французскую национальную команду 53 матча и забил 24 гола.
Не пропустите: Мбаппе ярко высказался о своих целях в ПСЖ и сборной Франции. | http://soccernews.ru
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|Страсбур
|27
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|11
|Анжер
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|Бордо
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|Нант
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|Метц
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|28
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|28
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|Тулуза
|28
|13