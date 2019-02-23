Мбаппе установил невероятный рекорд Лиги 1

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Мбаппе установил невероятный рекорд Лиги 1

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе оформил дубль в ворота "Нима" (3:0) в 26-м туре Лиги 1.

20-летний француз забил 50-й и 51-й голы в чемпионате Франции. В ПСЖ Мбаппе отметился 35 голами, в составе "Монако 16 забитыми мячами.

Таким образом, футболист стал самым молодым игроком за последние 45 сезонов, кому удалось достичь такого результата. 

Вторым по данному показателю стал Янник Стопира (21 год), третьим -Джибриль Сиссе (22 года).

В нынешнем сезоне француз участвовал в 20 матчах, отметившись 22 гооами и 10 ассистами.

ПСЖ, набрав 68 баллов, возглавляет турнирную таблицу Лиги 1, "Ним" с 36 очками занимает 11-е место.

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