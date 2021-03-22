Мбаппе установил новый рекорд чемпионата Франции

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Мбаппе установил новый рекорд чемпионата Франции

Фото твиттер Лиги чемпионов

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе в очередной раз стал рекордсменом французской Лиги 1.

Звёздный футболист обрёл статус самого молодого игрока в истории, забившего 100 мячей в турнире.

Мбаппе достиг отметки в 100 голов в возрасте 22 лет и 91 дня. Предыдущий рекорд принадлежал Эрве Ревелли (23 года и 153 дня).

Стоит отметить, что форварду парижан потребовалось всего 142 матча во французском чемпионате, чтобы отличиться 100 раз.

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