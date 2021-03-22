Мбаппе установил новый рекорд чемпионата Франции
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе в очередной раз стал рекордсменом французской Лиги 1.
Звёздный футболист обрёл статус самого молодого игрока в истории, забившего 100 мячей в турнире.
Мбаппе достиг отметки в 100 голов в возрасте 22 лет и 91 дня. Предыдущий рекорд принадлежал Эрве Ревелли (23 года и 153 дня).
Стоит отметить, что форварду парижан потребовалось всего 142 матча во французском чемпионате, чтобы отличиться 100 раз.
Не пропустите: ПСЖ победил "Лион" и возглавил таблицу Лиги 1. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Кучаев пропустит молодёжный Евро-2021 из-за ошибки тренерского штаба ЦСКА
-
Главные новости дня: 21 марта
-
"Барселона" унижает "Реал Сосьедад", "Атлетико" спасся от аутсайдера, а "Реал" спокойно победил "Сельту": все результаты 28-го тура Ла Лиги
-
Провал "Ювентуса", "Рома" снова проиграла, а "Милан" возвращается в гонку: все результаты 28-го тура Серии А
-
"Барселона" уничтожила "Реал Сосьедад" на его поле
Лента новостей
-
"Милан" повторил клубный рекорд
-
Сёмин оценил перспективы Батуренко на посту тренера "Ротора"
-
Мбаппе установил новый рекорд чемпионата Франции
-
"Барселона" в 16 сезонах подряд забила 100+ голов
-
Дюпин сломал манекен на тренировке сборной России
-
Индзаги - после победы над "Ювентусом": "У меня была заготовлена речь на случай поражения"
-
"Реал" готовит конкретное предложение для Алабы
-
Кучаев пропустит молодёжный Евро-2021 из-за ошибки тренерского штаба ЦСКА
-
Главные новости дня: 21 марта
-
"Барселона" унижает "Реал Сосьедад", "Атлетико" спасся от аутсайдера, а "Реал" спокойно победил "Сельту": все результаты 28-го тура Ла Лиги
-
"Бавария" в меньшинстве громит "Штутгарт", Дортмунд спасет ничью с "Кельном", а "Айнтрахт" издевается над "Унионом": все результаты 26-го тура Бундеслиги
-
Монако громит "Сент-Этьен", "Лилль" уступает аутсайдеру, а ПСЖ побеждает "Лион" и выходит на первое место: все результаты 30-го тура Лиги 1
-
Провал "Ювентуса", "Рома" снова проиграла, а "Милан" возвращается в гонку: все результаты 28-го тура Серии А
-
ПСЖ победил "Лион" и возглавил таблицу Лиги 1
-
1
"Барселона" уничтожила "Реал Сосьедад" на его поле
-
Ибрагимович установил рекорд Серии А
-
Дубль Мертенса принес "Наполи" выездную победу над "Ромой"
-
"Тоттенхэм" на выезде обыграл "Астон Виллу"
-
Кейн собирается покинуть "Тоттенхэм"
-
Луис Суарес забил 500-й гол в карьере
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13