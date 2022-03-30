Мбаппе установил новый рекорд результативности в сборной Франции

Теги франциякилиан мбаппе

Мбаппе установил новый рекорд результативности в сборной Франции

Фото: твиттер Мбаппе\Автор неизвестен

 

Сборная Франции в товарищеском матче обыграла команду Южной Африканской Республики со счетом 5:0, в котором Килиан Мбаппе отметился дублем и одним ассистом.

Мбаппе – первый, кто забил за французскую сборную как минимум два гола на протяжении пяти игр подряд.

Напомним, что на счету Мбаппе 26 голов за сборную Франции. Лидирует в списке бомбардиров Тьерри Анри (51 гол).

В нынешнем сезоне Лиги 1 Мбаппе сыграл в 26 матчах, в которых забил 15 голов и отдал 10 результативных передач.

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