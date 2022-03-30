Мбаппе установил новый рекорд результативности в сборной Франции
Фото: твиттер Мбаппе\Автор неизвестен
Сборная Франции в товарищеском матче обыграла команду Южной Африканской Республики со счетом 5:0, в котором Килиан Мбаппе отметился дублем и одним ассистом.
Мбаппе – первый, кто забил за французскую сборную как минимум два гола на протяжении пяти игр подряд.
Напомним, что на счету Мбаппе 26 голов за сборную Франции. Лидирует в списке бомбардиров Тьерри Анри (51 гол).
В нынешнем сезоне Лиги 1 Мбаппе сыграл в 26 матчах, в которых забил 15 голов и отдал 10 результативных передач.
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