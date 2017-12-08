Форвард французского ПСЖ Килиан Мбаппе установил очередной рекорд, информирует football.fr.

Так, еще никогда в истории мирового футбола игрок, не достигший 19-летнего возраста, не поднимался так высоко в рейтинге голосования за "Золотой мяч". Мбаппе же в свои 18 лет и 11 месяцев занял высокое седьмое место.

Отметим, что Неймар в 2011 году в почти 20 лет был 10-м в голосовании, Лионель Месси в 2006 году в 19,5 лет - 20-м, а Криштиану Роналду в 2004 году почти в 20 лет - 12-м.

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