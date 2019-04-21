Мбаппе установил рекорд чемпионата Франции
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе стал самым молодым игроком в истории, который забил 30 голов в одном сезоне в чемпионате Франции.
Мбаппе достиг этой отметки в матче 33-го тура Лиге 1 с "Монако" (3:1), оформив хет-трик. Благодаря этому форвард побил рекорд Эрве Ревелли, который выступал с 1965 по 1983 годы, в основном в составе "Сент-Этьена".
В нынешнем сезоне 20-летний Мбаппе провел за "Пари Сен-Жермен" 40 матчей во всех турнирах, забил 36 голов и отдал 17 голевых передач. Контракт форварда с парижским клубом действителен до июня 2022 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|33
|84
|2
|Лилль
|33
|65
|3
|Лион
|33
|59
|4
|Сент-Этьен
|33
|56
|5
|Марсель
|33
|54
|6
|Монпелье
|33
|51
|7
|Реймс
|33
|48
|8
|Ницца
|33
|48
|9
|Ним
|33
|46
|10
|Страсбур
|33
|44
|11
|Ренн
|33
|43
|12
|Анжер
|33
|41
|13
|Нант
|33
|40
|14
|Бордо
|33
|38
|15
|Тулуза
|33
|36
|16
|Монако
|33
|32
|17
|Амьен
|33
|32
|18
|Дижон
|33
|28
|19
|ФК Кан
|33
|26
|20
|Генгам
|33
|24