Мбаппе установил рекорд чемпионата Франции

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе стал самым молодым игроком в истории, который забил 30 голов в одном сезоне в чемпионате Франции.

Мбаппе достиг этой отметки в матче 33-го тура Лиге 1 с "Монако" (3:1), оформив хет-трик. Благодаря этому форвард побил рекорд Эрве Ревелли, который выступал с 1965 по 1983 годы, в основном в составе "Сент-Этьена".

В нынешнем сезоне 20-летний Мбаппе провел за "Пари Сен-Жермен" 40 матчей во всех турнирах, забил 36 голов и отдал 17 голевых передач. Контракт форварда с парижским клубом действителен до июня 2022 года.

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